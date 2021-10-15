новости
новости
Регистрация
Идем на рост: в Тульской области за сутки 167 случаев коронавируса и 15 смертей
Фото из архива Myslo.

Идем на рост: в Тульской области за сутки 167 случаев коронавируса и 15 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 167 человек, 150 выздоровели, 15 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 822 жителя региона, 48 911 вылечились, 3198 умерли. 

Впервые с начала пандемии в России выявили более 32 тысяч заболевших за сутки.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
«Мне 84, жить надоело, поэтому маску не ношу!»: в тульских маршрутках прошел рейд по соблюдению масочного режима
Жизнь Тулы и области
«Мне 84, жить надоело, поэтому маску не ношу!»: в тульских маршрутках прошел рейд по соблюдению масочного режима
сегодня, в 13:20, 60 930 -19
Главврач больницы в Коммунарке: «Дельта-штамм стал доминирующим. Ситуация с ковидом близка к критической»
Мир
Главврач больницы в Коммунарке: «Дельта-штамм стал доминирующим. Ситуация с ковидом близка к критической»
сегодня, в 12:30, 46 957 -10
Из-за ухудшения эпидобстановки в роддоме Донской горбольницы развернут ковидный госпиталь
Жизнь Тулы и области
Из-за ухудшения эпидобстановки в роддоме Донской горбольницы развернут ковидный госпиталь
сегодня, в 10:08, 9 891 -3
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 159 случаев заболевания и 12 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 159 случаев заболевания и 12 смертей
вчера, в 11:58, 37 1880 0
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:56 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ремонт дороги на улице Шухова в Туле: подрядчик и дождь устроили ловушку для автолюбителей
Ремонт дороги на улице Шухова в Туле: подрядчик и дождь устроили ловушку для автолюбителей
В Туле переехали лежавшего на дороге мужчину
В Туле переехали лежавшего на дороге мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.