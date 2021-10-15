Идем на рост: в Тульской области за сутки 167 случаев коронавируса и 15 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 167 человек, 150 выздоровели, 15 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 822 жителя региона, 48 911 вылечились, 3198 умерли.

Впервые с начала пандемии в России выявили более 32 тысяч заболевших за сутки.

Ситуация в российских регионах следующая: