Ремонт дороги на улице Шухова в Туле: подрядчик и дождь устроили ловушку для автолюбителей

Глубокий ров, в который должны установить бордюры, замаскировался водой. А предупреждающих знаков нет!

Ремонт на улице Шухова в Туле начался в конце сентября: подрядчик ООО «ДСК-108» срезал асфальт, уложил новый, начал менять бордюры. Но знаки, предупреждающие о ремонтных работах, и ограждение вдоль рва для бордюров подрядчик установил почему-то только с одной стороны.

В сочетании с проливным дождем и темным временем суток это комбо оказалось настоящей ловушкой для машин. В нее и угодила вечером 14 октября тулячка Ольга на своем Mitsubishi.

«Ни знаков, ни ограждений зоны ремонта нет! Из-за проливного дождя ров заполнился водой и даже на небольшой скорости оказался незаметен – вся дорога мокрая и бликует от фар. А ров достаточно глубокий. В него я и попала правыми колесами. Машина села на дно, и сдвинуть с места ее смог только эвакуатор. Почему подрядчик не считает нужным предупреждать о ремонте? Или он готов компенсировать всем, кто попадется в эту яму, услуги эвакуатора?» – пишет Ольга.

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы:

«27 сентября приступили к работам по ремонту дороги по ул. Шухова. На участке дороги от ул. Калинина до ул. Баженова по ул. Шухова в рамках заключенного муниципального контракта запланированы работы по ремонту дорожного полотна, устройству бортовых камней, обустройству тротуара, установке остановочного павильона, организации освещения, разметки и установке знаков. Данные работы планируется выполнить в срок до 1 ноября 2021 года.

В настоящее время уложен выравнивающий слой дорожного полотна, продолжается установка бортовых камней. При проведении ремонтных работ установлены дорожные знаки 1.25 «Дорожные работы»; 3.24 «Ограничение скорости»; 4.2.2 «Объезд препятствия слева».

Но знаки выставлены лишь с одной стороны – в сторону ул. Кутузова, там, где уже установлены бордюры.