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В Туле переехали лежавшего на дороге мужчину

В Туле переехали лежавшего на дороге мужчину

Он скончался на месте происшествия.

Вечером 13 октября на ул. Епифанской произошло ДТП со смертельным исходом. Как рассказал корреспонденту Myslo читатель, водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину, который, по предварительной информации, почему-то лежал на проезжей части. Водитель заметил его в самый последний момент, когда уже не было возможности предотвратить наезд.
 
«В 21.15 водитель Opel Antara 1987 года рождения совершил наезд на мужчину 1977 года рождения. От полученных повреждений пострадавший скончался. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:30 +3
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