Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 159 случаев заболевания и 12 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки ситуация в российских регионах следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 655 жителей региона, 48 761 человек вылечился, 3183 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 159 случаев коронавируса, 144 человека выздоровели, 12 скончались.