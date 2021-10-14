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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 159 случаев заболевания и 12 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 159 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 159 случаев коронавируса, 144 человека выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 655 жителей региона, 48 761 человек вылечился, 3183 умерли.

За сутки ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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