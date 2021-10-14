Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 159 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 159 случаев коронавируса, 144 человека выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 655 жителей региона, 48 761 человек вылечился, 3183 умерли.
За сутки ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 12:00, 277 11115 -47
вчера, в 11:48, 9 2329 -1
12 октября, в 18:00, 39 2606 -1
12 октября, в 17:40, 218 6127 -18
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