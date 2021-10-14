В Туле стартовал Всероссийский турнир по боксу

Церемония открытия состоялась 13 октября в спортивном комплексе «Металлург».

В турнире принимают участие 230 спортсменов из 14 регионов России: Тульской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Брянской, Смоленской, Московской, Пензенской, Курской, Белгородской областей и Хабаровского края.

Соревнования проходят на двух рингах. Финальные бои состоятся 16 октября.

В 1956 году Роман Жабаров организовал в Туле секцию бокса (на Тульском комбайновом заводе), которая затем превратилась в центр подготовки ведущих боксеров. За годы работы тренер подготовил сотни спортсменов, в том числе мастеров спорта.