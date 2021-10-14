Ситуацию с трамваем спасет монорельс: читатели Myslo обсуждают идею запустить в Туле трамвай «Чижик»

Фото из архива Myslo.

Накануне активисты высказали идею запустить в Туле инновационный трамвай «Чижик» — как в Питере. Скорость движения вагона составляет примерно 26 км/ч. По расчетам общественников, в таком бы случае туляки могли добираться из Мясново в конец Пролетарского района всего за 34 минуты, из Менделеевского поселка в центр Заречья — за 29 минут.

Эта новость стала одной из самых обсуждаемых за сутки. Мы собрали самые интересные мнения наших читателей об этом предложении.

– А не проще в каждый трамвай кондуктора посадить, и тогда не будут трамваи долго стоять на остановках, — предложил За державу обидно

– Только монорельс спасет ситуацию. Или хотя бы поднять на пять метров все существующие трамвайные пути над уровнем проезжей части. Автомобили будут ездить по бывшим трамвайным путям. Невнимательные водители могут только врезаться в колонны, которые будут установлены (но это уже редкое исключение). Зато скорость трамваев возрастет в разы, — считает Федот Стрелец

– Какой «Чижик»? Тут старые, гнутые, 100 раз крашеные «старики» город кошмарят какую неделю, да что там неделю — месяц! А то «Чижик» быстроходный… — говорит Елка

– Спасибо и на том, что подняли проблему. Могу добавить, что 11-й трамвай годами не могу встретить, он ездит, наверное, два раза в день. Если вообще ездит. А от Перекопа до Менделеевского кольца 12-й и 13-й едут полчаса и больше. Вечером, когда водитель в депо торопится, побыстрее. Потому что мчится, раскачиваясь на гнилых шпалах, вероятно, при этом пренебрегая инструкцией о снижении скорости. Но если бы хотя бы отменили вход только в первую дверь и поставили валидаторы, то можно было бы доехать и за 15 минут, — поделилась мнением Makl

– В чем разница между тульским и питерским трамваем? Продолжу — у них на трамвайных путях не паркуются и не ездят различные авто, — отметила GalinaGala

– Ну какой «Чижик»? В наших трамваях хотя бы ледяные железные сиденья на пластик с тканью бы заменили, сидя ездить невозможно, пока кто-то другой не нагреет, — возмущается Avers