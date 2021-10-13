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Хотим ездить на «Чижике»: сколько тульский трамвай теряет времени в пути и почему
Фото из группы «ВКонтакте» «Городские проекты в Туле».

Хотим ездить на «Чижике»: сколько тульский трамвай теряет времени в пути и почему

Почему тульский трамвай проигрывает по скорости питерскому «Чижику», на котором можно было бы доехать из Мясново в Пролетарский район за 34 минуты?

Активисты «Городских проектов» протестировали в Санкт-Петербурге инновационный трамвай «Чижик» и предложили перенести этот опыт в Тулу.
 
Средняя скорость движения «Чижика» составляет примерно 26 км/ч. Что будет, если тульский трамвай поедет с такой скоростью? Общественники приводят расчеты.
 
Время в пути от конечной А до конечной Б по следующим маршрутам:
  • № 3 — 25 мин. (сейчас 1 час 7 мин.)
  • № 6 — 22 мин. (сейчас 1 час 6 мин.)
  • № 7 — 25 мин. (сейчас 50 мин.)
  • № 9 — 26 мин. (сейчас 1 час 7 мин.)
  • № 10 — 34 мин. (сейчас 1 час 15 мин.)
  • № 11 — 21 мин. (сейчас 55 мин.)
  • № 12 — 29 мин. (сейчас 1 час 15 мин.)
  • № 13 — 37 мин. (сейчас 1 час 30 мин.)
  • № 14 — 33 мин. (сейчас 1 час 15 мин.)
  • № 15 — 22 мин. (сейчас 1 час 6 мин.)
Из Мясново в конец Пролетарского района можно было бы добраться всего за 34 минуты, из Менделеевского поселка в центр Заречья — за 29 минут.
 
– Представьте себе, сколько вы тратите времени на дорогу сейчас, и сколько могли бы, будь у нас трамвай, как «Чижик»! — пишут активисты.
 
Для справки. «Чижик» — скоростная трамвайная сеть, единственная в стране, где реконструкцию провели комплексно. Цифровые технологии позволяют не останавливаться на светофорах, соблюдать расписание, ездить в два раза быстрее, упрощать оплату проезда.
 
Активисты «Городских проектов» рассказали, в чем разница между тульским и питерским трамваем:
 
  • Трамвай у нас стоит в пробках со всеми, а не едет по выделенным полосам.
  • В «Чижике» вход во все двери, у нас в переднюю, из-за чего трамвай может за весь рейс потерять десятки минут только на остановках.
  • Трамвайные пути настолько крутые, что по ним можно и «Сапсан» пустить.
  • «Чижик» обладает точным и понятным расписанием и работает как часы.
  • В Питере суперсовременная диспетчеризация.
 
Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Делитесь мнениями в комментариях!
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