Хотим ездить на «Чижике»: сколько тульский трамвай теряет времени в пути и почему

Фото из группы «ВКонтакте» «Городские проекты в Туле».

Почему тульский трамвай проигрывает по скорости питерскому «Чижику», на котором можно было бы доехать из Мясново в Пролетарский район за 34 минуты?

Активисты «Городских проектов» протестировали в Санкт-Петербурге инновационный трамвай «Чижик» и предложили перенести этот опыт в Тулу.

Средняя скорость движения «Чижика» составляет примерно 26 км/ч. Что будет, если тульский трамвай поедет с такой скоростью? Общественники приводят расчеты.

Время в пути от конечной А до конечной Б по следующим маршрутам:

№ 3 — 25 мин. (сейчас 1 час 7 мин.)

№ 6 — 22 мин. (сейчас 1 час 6 мин.)

№ 7 — 25 мин. (сейчас 50 мин.)

№ 9 — 26 мин. (сейчас 1 час 7 мин.)

№ 10 — 34 мин. (сейчас 1 час 15 мин.)

№ 11 — 21 мин. (сейчас 55 мин.)

№ 12 — 29 мин. (сейчас 1 час 15 мин.)

№ 13 — 37 мин. (сейчас 1 час 30 мин.)

№ 14 — 33 мин. (сейчас 1 час 15 мин.)

№ 15 — 22 мин. (сейчас 1 час 6 мин.)

Из Мясново в конец Пролетарского района можно было бы добраться всего за 34 минуты, из Менделеевского поселка в центр Заречья — за 29 минут.

– Представьте себе, сколько вы тратите времени на дорогу сейчас, и сколько могли бы, будь у нас трамвай, как «Чижик»! — пишут активисты.

Для справки. «Чижик» — скоростная трамвайная сеть, единственная в стране, где реконструкцию провели комплексно. Цифровые технологии позволяют не останавливаться на светофорах, соблюдать расписание, ездить в два раза быстрее, упрощать оплату проезда.

Активисты «Городских проектов» рассказали, в чем разница между тульским и питерским трамваем:

Трамвай у нас стоит в пробках со всеми, а не едет по выделенным полосам.

В «Чижике» вход во все двери, у нас в переднюю, из-за чего трамвай может за весь рейс потерять десятки минут только на остановках.

Трамвайные пути настолько крутые, что по ним можно и «Сапсан» пустить.

«Чижик» обладает точным и понятным расписанием и работает как часы.

В Питере суперсовременная диспетчеризация.

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Делитесь мнениями в комментариях!