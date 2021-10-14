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На центральной площади Тулы появился вагончик для буккроссинга
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

На центральной площади Тулы появился вагончик для буккроссинга

Принять участие в книжном обмене просто – достаточно поставить на полку книгу, которую сможет прочитать любой желающий.

У каждого из нас дома наверняка есть книги, которые мы любим и не раз прочитали. Чтобы они не пылились без дела, а дарили радость другим читателям, можно стать участником буккроссинга.

Приходите на площадь Ленина, рядом с парклетами найдите специальный вагончик с книжными полками и поделитесь своими любимыми книгами или найдите там что-то для себя. Буккроссинг – лучшая возможность подарить книге новую жизнь.

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Тулаплощадь Ленина
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