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В Туле временно ограничат движение транспорта по ул. Колетвинова
Фото из архива Myslo.

В Туле временно ограничат движение транспорта по ул. Колетвинова

Это связано с работами по удалению и кронированию деревьев.

15 октября в Туле временно ограничат движение транспорта по ул. Колетвинова. Ограничения введут с 9.00 до 16.00 на участке от ул. М. Смирнова до ул. Оборонной.

Это связано с работами по удалению и кронированию деревьев.

Автовладельцев просят воздержаться от остановки и стоянки транспортных средств на участке проведения работ, а также выбирать пути объезда.

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