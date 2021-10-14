Фото из архива Myslo.

Это связано с работами по удалению и кронированию деревьев.

15 октября в Туле временно ограничат движение транспорта по ул. Колетвинова. Ограничения введут с 9.00 до 16.00 на участке от ул. М. Смирнова до ул. Оборонной.

Это связано с работами по удалению и кронированию деревьев.

Автовладельцев просят воздержаться от остановки и стоянки транспортных средств на участке проведения работ, а также выбирать пути объезда.