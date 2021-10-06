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Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей

Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей

Правительство РФ одобрило социально значимые инфраструктурные проекты Тульской области.

6 октября заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин сообщил, что региональное правительство направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства моста в Туле через реку Упу на сумму 2,7 млрд рублей. Проектируемый мост будет четырехполосным с тротуарами для пешеходов. Его протяженность составит 740 метров.

«Строительство моста необходимо для соединения трех крупных густонаселенных районов Тулы, на территории которых возводятся спортивные объекты, детские сады, школы и другие элементы инфраструктуры», — сказал глава региона.

Это позволит снизить транспортную нагрузку и реализовать строительный потенциал: освоить территории под строительство 1,5 млн кв. м жилья. Уже получены разрешения на строительство 600 тыс. кв. м жилья с необходимой инфраструктурой.

 

Напомним, этого моста туляки ждали много лет. Первый проект моста был готов еще в 2013 году. Власти пытались найти финансирование, искали инвесторов, но все попытки оказывались безуспешными: строительство такого моста — финансово затратный проект.

В 2021 году о долгожданном мосте вновь заговорили: 7 июля на совещании по развитию жилищного строительства первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рассказал, что изначально стоимость проекта оценивалась в 600 миллионов рублей, а сейчас по итогам инженерных изысканий сумма выросла до 2 миллиардов рублей.

Валерий Шерин предложил внести этот проект в заявку на получение так называемых инфраструктурных кредитов. Для справки: механизм «инфраструктурного меню» — это набор инструментов для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:15 −5
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Люди
Алексей ДюминМарат Хуснуллин
Место
Тульская область
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