Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей
Правительство РФ одобрило социально значимые инфраструктурные проекты Тульской области.
6 октября заместитель председателя
Алексей Дюмин сообщил, что региональное правительство направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства моста в Туле через реку Упу на сумму 2,7 млрд рублей. Проектируемый мост будет четырехполосным с тротуарами для пешеходов. Его протяженность составит 740 метров.
«Строительство моста необходимо для соединения трех крупных густонаселенных районов Тулы, на территории которых возводятся спортивные объекты, детские сады, школы и другие элементы инфраструктуры», — сказал глава региона.
Это позволит снизить транспортную нагрузку и реализовать строительный потенциал: освоить территории под строительство 1,5 млн кв. м жилья. Уже получены разрешения на строительство 600 тыс. кв. м жилья с необходимой инфраструктурой.
Напомним, этого моста туляки ждали много лет. Первый проект моста был готов еще в 2013 году. Власти пытались найти финансирование, искали инвесторов, но все попытки оказывались безуспешными: строительство такого моста — финансово затратный проект.
В 2021 году о долгожданном мосте вновь заговорили: 7 июля на совещании по развитию жилищного строительства первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рассказал, что изначально стоимость проекта оценивалась в 600 миллионов рублей, а сейчас по итогам инженерных изысканий сумма выросла до 2 миллиардов рублей.
Валерий Шерин предложил внести этот проект в заявку на получение так называемых инфраструктурных кредитов. Для справки: механизм «инфраструктурного меню» — это набор инструментов для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.