Суд обязал администрацию Богородицка ликвидировать крупный разлив нефтепродуктов

На протяжении года чиновники почему-то не считали себя должными заниматься решением экологической проблемы.

Озеро нефтепродуктов в Богородицке было обнаружено еще год назад. Оно расположилось на земельном бесхозном участке в районе дома № 1-а по ул. Пригородной. Недалеко от этого места располагается богородицкое ДРСУ, однако организация заявляла, что не имеет отношения к этому загрязнению, хранение нефтепродуктов она производит в соответствии с существующими нормами.

В июле 2020 года прокуратура проводила проверку. Тогда же были отобраны и пробы почвы с указанного земельного участка. Результаты экспертизы показали, что нефтепродуктов в почве по сравнению с фоновой пробой больше в 40 раз.

«В нарушение требований законодательства администрация МО Богородицкий район не осуществляла земельный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования, что привело к загрязнению указанного земельного участка нефтепродуктами», – говорится в сообщении ведомства.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес главе администрации Богородицкого района представление, обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности по проведению работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, реабилитации загрязненной территории в соответствии с программами рекультивации земель. Иск полностью удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле в природоохранной прокуратуре.