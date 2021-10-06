новости
новости
Регистрация
Суд обязал администрацию Богородицка ликвидировать крупный разлив нефтепродуктов

Суд обязал администрацию Богородицка ликвидировать крупный разлив нефтепродуктов

На протяжении года чиновники почему-то не считали себя должными заниматься решением экологической проблемы.

Озеро нефтепродуктов в Богородицке было обнаружено еще год назад. Оно расположилось на земельном бесхозном участке в районе дома № 1-а по ул. Пригородной. Недалеко от этого места располагается богородицкое ДРСУ, однако организация заявляла, что не имеет отношения к этому загрязнению, хранение нефтепродуктов она производит в соответствии с существующими нормами.

В июле 2020 года прокуратура проводила проверку. Тогда же были отобраны и пробы почвы с указанного земельного участка. Результаты экспертизы показали, что нефтепродуктов в почве по сравнению с фоновой пробой больше в 40 раз.

«В нарушение требований законодательства администрация МО Богородицкий район не осуществляла земельный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования, что привело к загрязнению указанного земельного участка нефтепродуктами», – говорится в сообщении ведомства.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор внес главе администрации Богородицкого района представление, обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности по проведению работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, реабилитации загрязненной территории в соответствии с программами рекультивации земель. Иск полностью удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле в природоохранной прокуратуре.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:42 +4
Другие статьи по темам
Событие
нефтепродуктыразлив нефтепродуктов
Место
БогородицкТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей
Новый мост через Упу построят в 2022-2023 году: Туле выделили 2,7 млрд рублей
Студенты Тульского педуниверситета пожаловались губернатору на холод в общежитиях и учебных корпусах
Студенты Тульского педуниверситета пожаловались губернатору на холод в общежитиях и учебных корпусах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.