В Туле трамвай сбил маму с малышом: ребенок в крайне тяжелом состоянии

Медики продолжают борьбу за его жизнь.

По данным источника Myslo, по состоянию на утро 6 октября состояние сбитого трамваем ребенка оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное и угрожающее жизни. Сейчас медики прилагают все усилия для того, чтобы спасти его. Угрозы жизни мамы на данный момент нет.

Напомним , ДТП произошло 5 октября. Момент наезда попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мама с 1,5-годовалым малышом на руках пересекает проезжую часть и останавливается, чтобы пропустить трамвай.

Предположительно, шум от последнего заглушил второй трамвай, который ехал с другой стороны. Женщина сделала шаг вперед, и в этот момент произошел наезд. От удара ребенка выбросило из рук матери, и он оказался под трамваем.

По данным региональной Госавтоинспекции, предполагается, что женщина совершала переход в неположенном месте.