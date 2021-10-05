Дороги, мосты, камеры фиксации нарушений: что сделано в Тульской области по нацпроекту «БКД»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 36 объектов общей протяженностью более 136 км. Среди них 19 дорог регионального и 17 — муниципального значения.

– Тульская область активно участвует в реализации нацпроекта «БКД». Реализация находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина – как вопрос достижения целевых показателей и контрольных точек нацпроекта, так и сам ход работ, — говорит Родион Дудник. — Все работы на настоящий момент завершены. Тульская область находится в «зеленой зоне» рейтинга Правительства Российской Федерации среди субъектов нашей страны.

Набор работ был максимальным и включал в себя ремонт тротуаров, замену бордюрного камня, устройство светофоров. Приемка объектов проводится комиссионно с участием представителей общественности.

В этом году в пилотном режиме ремонтируются две региональные дороги с применением новых технологий:

Алексин — Першино, подъезд к н.п. Сенево в Алексинском районе;

автомобильная дорога Дубна – Лобжа в Дубенском районе.

Работы ведутся по технологии объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей. Используются три узкие фракции гранитного щебня с добавлением битумного вяжущего, подобранного по климатическим условиям региона. Это позволит повысить сроки эксплуатации дороги.

Продолжается работа по внедрению и развитию интеллектуальной транспортной системы в Тульской городской агломерации. Дополнительно к ранее установленным в 2020 году 52 умным светофорам на магистральных улицах до конца года поставят еще 20. Также появится еще одно динамическое информационное табло и один умный пешеходный переход. Объединение всех существующих систем позволит более точно координировать движение в зависимости от ситуации на дорогах.

Министерство продолжает развивать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, поскольку это один из наиболее действенных инструментов повышения безопасности дорожного движения.

Сейчас система фотовидеофиксации состоит из 223 комплексов: 183 стационарных и 40 передвижных.

В планах до конца года — оборудовать комплексами фиксации 5 перекрестков (4 в Туле, 1 в Новомосковске), 25 линейных участков автомобильных дорог, а также приобрести мобильный комплекс, фиксирующий нарушения в процессе движения. Таким образом, в 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию дополнительно 43 комплекса. Это позволит к концу года досрочно выполнить показатель федерального проекта до 2024 года включительно.

По словам Родиона Дудника, наблюдается положительная тенденция в сфере безопасности движения. Количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 8,3%. Число погибших уменьшилось на 29,8%, пострадавших — на 6,2%. Количество мест концентрации ДТП снизилось вдвое.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что по нацпроекту в областной столице в этом году были капитально отремонтированы одни из ключевых артерий города — улицы Октябрьская и Металлургов.

Кроме того, в августе были выделены дополнительные средства федерального бюджета на ремонт дорог в 2021 году. В оперативном порядке подготовлена проектная документация, проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации для ремонта 20 участков дорог, в том числе — проспекта Ленина и улицы Советской.

Сейчас работы ведутся на 13 объектах. Завершен ремонт трамвайных путей по ул. Советской от ул. Коминтерна до ул. Ф. Энгельса. Трамвайное движение возобновлено.

Родион Дудник сообщил, что кроме БКД в Тульской области ведется ремонт 45 дорог общей протяженностью 242 км. Работы будут завершены в октябре. Также Тулаавтодор ремонтирует 5 мостов и реконструирует еще 8.