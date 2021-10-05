Из-за аварии на теплосетях в Пролетарском районе отключили отопление

Речь идет о восьми улицах.

На основной магистрали теплоснабжения АО «Тульский патронный завод» произошла авария. Специалисты должны заменить две дефектные коренные задвижки диаметром 400 мм.

Из-за этого временно остановлено теплоснабжение на следующих улицах Пролетарского района — Степанова, Пролетарской, Кирова, Марата, Чапаева, Епифанской, Плеханова, Декабристов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на месте работают специалисты АО «ТПЗ». Ориентировочное время окончания работ — 15.00.