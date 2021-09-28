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В Туле после ремонта по ул. Советской в тестовом режиме пустили трамвай

В Туле после ремонта по ул. Советской в тестовом режиме пустили трамвай

Качество работ проинспектировали глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

28 сентября на улице Советской в Туле завершили основную часть работ по масштабному ремонту трамвайных путей.
 
Первый трамвай в тестовом режиме прошел по новым путям. По словам представителя подрядной организации, ремонт проводили по новым технологиям: рельсы без стыков, резиновые фиксаторы от шума и вибрации при движении трамваев и бетонное финальное покрытие. Сейчас такие технологии применяют при ремонте трамвайных путей в мегаполисах — в Москве и Санкт-Петербурге.
 
 
Это позволило сделать участок удобным не только для трамваев, но и для автомобилистов. Кроме того, новая технология удлиняет срок службы трамвайных путей в десятки раз.
 

Общая протяженность отремонтированного участка — почти 900 метров.

Пуск регулярного трамвайного движения планируется после окончания тестовых проверок, в ближайшие два-три дня.

 

Представитель подрядной организации, заместитель гендиректора ООО «Техноконцепт» Тагир Валитов:

Тагир Валитов

– Работали круглосуточно, чтобы сдать объект быстрее и запустить движение по улице Советской. На сегодняшний день осталось только выполнить работы по благоустройству. Автомобили уже ездят по плитам, всё хорошо. Сегодня в тестовом режиме уже пускали по путям трамвай, идет гладко, тихо, так, как нужно.
 

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев

– Благодаря решению губернатора на предоставленные муниципалитету денежные средства мы смогли отремонтировать трамвайные пути, заменить рельсошпальную решетку, сделав этот участок улицы комфортным и для трамваев, и для автомобилистов.
Впереди приемка работ. Заказчиком работ выступило муниципальное предприятие «Тулгорэлектротранс». Специалисты оценят качество выполненных работ, и в случае каких-то нареканий они будут устранены в рамках контрактных обязательств.
 

– Мы понимаем, что туляки и гости города недовольны осложнением движения в центре города из-за ремонтных работ, — продолжает Дмитрий Миляев. — Но еще раз хочу отметить, что это важные масштабные работы. Мы помним, в каком состоянии находилась улица Советская и трамвайные пути в частности. Поэтому когда появилась возможность получить дополнительные средства на дорожные работы, губернатор принял решение направить эти 300 млн рублей на ремонт дорог именно в областном центре.

Ремонт улицы Советской и проспекта Ленина отстает по графику на несколько дней.

— Для ремонта этих магистралей мы выбрали оптимальный график работ — ночной, — говорит сити-менеджер. — Но если посмотреть сводку погоды, мы увидим, что именно сентябрьские ночи были дождливыми. Это увеличило сроки ремонта.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поставил задачу ускорить работы и завершить ремонт дорог в центре Тулы к 7 октября.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев

– На улице Советской полностью выполнено фрезерование участка от Чулковского моста до улицы Фридриха Энгельса, уложен выравнивающий слой. Мы приступили к фрезерованию участка от ул. Коминтерна в сторону ул. Фридриха Энгельса, думаю, за две ночи эти работы выполним. Параллельно ведутся ночные работы по укладке выравнивающего слоя и укладке бортового камня в тех местах, где это нужно. Также идут работы по поднятию и техническому обслуживанию смотровых колодцев. Всего на улице Советской их 260.

Сейчас у администрации города заключены два контракта на ремонт 20 городских дорог общей протяженностью около 20 км.
 
Вот какие работы вошли в перечень:
 
  • асфальтирование пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинского проезда (в настоящее время выполнено на 95%);
  • ремонт трамвайных путей и ремонт дорожного покрытия по ул. Советской (выполнено на 98%);
  • асфальтирование улично-дорожной сети Тулы.
В настоящее время ведутся работы на десяти улицах:
  • ул. Панфиловцев;
  • ул. Овражная: частный сектор;
  • ул. 3-я Овражная;
  • ул. 2-я Волоховская;
  • ул. Шухова;
  • ул. Л. Толстого, Рвовский проезд, ул. Вахрушева, ул. Стрекаловская в пос. Косая Гора;
  • ул. Циолковского в пос. Ленинский.
Ориентировочная дата исполнения контракта – 10 ноября.

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 17:15 +3
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Люди
Дмитрий МиляевДмитрий Ярцев
Место
Тула
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