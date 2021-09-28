В Туле после ремонта по ул. Советской в тестовом режиме пустили трамвай
Качество работ проинспектировали глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
Общая протяженность отремонтированного участка — почти 900 метров.
Пуск регулярного трамвайного движения планируется после окончания тестовых проверок, в ближайшие два-три дня.
Представитель подрядной организации, заместитель гендиректора ООО «Техноконцепт» Тагир Валитов:
Тагир Валитов
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:
Дмитрий Миляев
– Мы понимаем, что туляки и гости города недовольны осложнением движения в центре города из-за ремонтных работ, — продолжает Дмитрий Миляев. — Но еще раз хочу отметить, что это важные масштабные работы. Мы помним, в каком состоянии находилась улица Советская и трамвайные пути в частности. Поэтому когда появилась возможность получить дополнительные средства на дорожные работы, губернатор принял решение направить эти 300 млн рублей на ремонт дорог именно в областном центре.
Ремонт улицы Советской и проспекта Ленина отстает по графику на несколько дней.
— Для ремонта этих магистралей мы выбрали оптимальный график работ — ночной, — говорит сити-менеджер. — Но если посмотреть сводку погоды, мы увидим, что именно сентябрьские ночи были дождливыми. Это увеличило сроки ремонта.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поставил задачу ускорить работы и завершить ремонт дорог в центре Тулы к 7 октября.
Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:
Дмитрий Ярцев
– На улице Советской полностью выполнено фрезерование участка от Чулковского моста до улицы Фридриха Энгельса, уложен выравнивающий слой. Мы приступили к фрезерованию участка от ул. Коминтерна в сторону ул. Фридриха Энгельса, думаю, за две ночи эти работы выполним. Параллельно ведутся ночные работы по укладке выравнивающего слоя и укладке бортового камня в тех местах, где это нужно. Также идут работы по поднятию и техническому обслуживанию смотровых колодцев. Всего на улице Советской их 260.
- асфальтирование пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинского проезда (в настоящее время выполнено на 95%);
- ремонт трамвайных путей и ремонт дорожного покрытия по ул. Советской (выполнено на 98%);
- асфальтирование улично-дорожной сети Тулы.
- ул. Панфиловцев;
- ул. Овражная: частный сектор;
- ул. 3-я Овражная;
- ул. 2-я Волоховская;
- ул. Шухова;
- ул. Л. Толстого, Рвовский проезд, ул. Вахрушева, ул. Стрекаловская в пос. Косая Гора;
- ул. Циолковского в пос. Ленинский.