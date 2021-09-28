В Туле после ремонта по ул. Советской в тестовом режиме пустили трамвай

Впереди приемка работ. Заказчиком работ выступило муниципальное предприятие «Тулгорэлектротранс». Специалисты оценят качество выполненных работ, и в случае каких-то нареканий они будут устранены в рамках контрактных обязательств.

– Благодаря решению губернатора на предоставленные муниципалитету денежные средства мы смогли отремонтировать трамвайные пути, заменить рельсошпальную решетку, сделав этот участок улицы комфортным и для трамваев, и для автомобилистов.

– Работали круглосуточно, чтобы сдать объект быстрее и запустить движение по улице Советской. На сегодняшний день осталось только выполнить работы по благоустройству. Автомобили уже ездят по плитам, всё хорошо. Сегодня в тестовом режиме уже пускали по путям трамвай, идет гладко, тихо, так, как нужно.

– Мы понимаем, что туляки и гости города недовольны осложнением движения в центре города из-за ремонтных работ, — продолжает Дмитрий Миляев. — Но еще раз хочу отметить, что это важные масштабные работы. Мы помним, в каком состоянии находилась улица Советская и трамвайные пути в частности. Поэтому когда появилась возможность получить дополнительные средства на дорожные работы, губернатор принял решение направить эти 300 млн рублей на ремонт дорог именно в областном центре.

Ремонт улицы Советской и проспекта Ленина отстает по графику на несколько дней.

— Для ремонта этих магистралей мы выбрали оптимальный график работ — ночной, — говорит сити-менеджер. — Но если посмотреть сводку погоды, мы увидим, что именно сентябрьские ночи были дождливыми. Это увеличило сроки ремонта.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поставил задачу ускорить работы и завершить ремонт дорог в центре Тулы к 7 октября.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев – На улице Советской полностью выполнено фрезерование участка от Чулковского моста до улицы Фридриха Энгельса, уложен выравнивающий слой. Мы приступили к фрезерованию участка от ул. Коминтерна в сторону ул. Фридриха Энгельса, думаю, за две ночи эти работы выполним. Параллельно ведутся ночные работы по укладке выравнивающего слоя и укладке бортового камня в тех местах, где это нужно. Также идут работы по поднятию и техническому обслуживанию смотровых колодцев. Всего на улице Советской их 260.

Сейчас у администрации города заключены два контракта на ремонт 20 городских дорог общей протяженностью около 20 км.

Вот какие работы вошли в перечень: