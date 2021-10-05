На улице Металлургов в Туле трамвай сбил женщину с маленьким ребенком

Фото Ивана Тришина и Сергея Старикова

Как стало известно Myslo, днем 5 октября на ул. Металлургов в Туле, в районе остановки «Быткомбинат» трамвай сбил женщину с ребенком. На вид малышу около полутора лет.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами. По предварительной информации, угрозы их жизни нет.

По словам очевидцев, женщина собиралась пересечь трамвайные пути в не предназначенном для этого месте, примерно в 30 метрах от оборудованного перехода. Пропуская встречный трамвай, она сделала шаг в сторону и была задета трамваем, который в тот момент ехал у нее за спиной.