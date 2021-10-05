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На улице Металлургов в Туле трамвай сбил женщину с маленьким ребенком
Фото Ивана Тришина и Сергея Старикова

На улице Металлургов в Туле трамвай сбил женщину с маленьким ребенком

Пострадавшие госпитализированы.

Как стало известно Myslo, днем 5 октября на ул. Металлургов в Туле, в районе остановки «Быткомбинат» трамвай сбил женщину с ребенком. На вид малышу около полутора лет.
 
Пострадавшие доставлены в больницу с травмами. По предварительной информации, угрозы их жизни нет. 
 
 
По словам очевидцев, женщина собиралась пересечь трамвайные пути в не предназначенном для этого месте, примерно в 30 метрах от оборудованного перехода. Пропуская встречный трамвай, она сделала шаг в сторону и была задета трамваем, который в тот момент ехал у нее за спиной.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:08 +4
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