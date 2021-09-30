С 1 октября по ул. Советской возобновляется движение трамваев

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с завершением ремонтных работ по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна с 1 октября возобновляется движение трамвайного транспорта маршрутов № 3, 9, 12, 14 в полном объеме по установленной схеме движения в соответствии с утвержденным расписанием.

Напомним, на ул. Советской проводились масштабные работы.