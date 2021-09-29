В Туле состоялась приемка отремонтированной дороги на ул. Октябрьской

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В среду, 29 сентября, в комиссионной приемке выполненных работ на ул. Октябрьской приняли участие заместители начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Александр Жариков и Андрей Игнатов, депутаты Тульской городской Думы, администрации района, подрядчики и общественники.

Ремонт дороги на ул. Октябрьской выполнен на участке общей протяженностью более 5 км. Стоимость работ превысила 237 млн рублей.

Ремонт проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На объект подрядчик вышел в апреле. За пять месяцев он сделал:

ремонт покрытия проезжей части с установкой бортовых камней,

ремонт смотровых колодцев,

ремонт съездов и примыканий на прилегающие улицы,

обустройство тротуаров, остановочных площадок и технических средств организации дорожного движения.

В районе пересечения улиц Октябрьской и Литейной расширили проезжую часть для увеличения радиуса поворота отдельных видов транспорта. Вдоль ул. Октябрьской, от ул. Судейского до Комсомольского парка, обустроили велодорожку.

В ходе приемки ул. Октябрьской вопросов и претензий у комиссии не возникло. В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Туле ремонтируют две крупные транспортные артерии – ул. Октябрьскую и ул. Металлургов.