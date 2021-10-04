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В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: мальчик попал в реанимацию

В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: мальчик попал в реанимацию

По данному факту Следственный комитет начал проверку.

В соцсетях появилась информация, что к заболевшему коронавирусом 11-летнему жителю Киреевского района шесть дней не приходил врач. В результате ребенок оказался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту в следственном управлении СК России по Тульской области начата доследственная проверка.

– В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым к ребенку длительное время не приходил участковый врач. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников медицинского учреждения, в которое обращалась мама мальчика, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Также по данному факту начала проверку и прокуратура Тульской области.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
4 октября, в 15:51 +3
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