В Тульской области к заболевшему ковидом ребенку шесть дней не приходил врач: мальчик попал в реанимацию

В соцсетях появилась информация, что к заболевшему коронавирусом 11-летнему жителю Киреевского района шесть дней не приходил врач. В результате ребенок оказался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту в следственном управлении СК России по Тульской области начата доследственная проверка.

– В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым к ребенку длительное время не приходил участковый врач. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников медицинского учреждения, в которое обращалась мама мальчика, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Также по данному факту начала проверку и прокуратура Тульской области.