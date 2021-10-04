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Житель Донского устроил в своем гараже наркопритон
Фото из архива Myslo.

Житель Донского устроил в своем гараже наркопритон

Мужчину задержали полицейские.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявили в Донском факт организации наркопритона.

По предварительным данным, ранее судимый 39-летний местный житель создал условия в собственном гараже для потребления наркотиков.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства. Все обстоятельства выясняются.

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