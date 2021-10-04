Фото: СУ СК России по Тульской области.
Убийство в Скуратово: на теле жертвы насчитали 38 ножевых ранений
Подозреваемый задержан.
Как стало известно Myslo, в поселке Восточный (Скуратово) был убит местный житель. Тело мужчины обнаружила его мать, которая 1 октября пришла к сыну домой.
В ходе осмотра эксперты насчитали на теле жертвы 38 ножевых ранений. Подозреваемого вычислили и задержали. На данный момент ранее несудимый мужчина отказывается от дачи показаний, поэтому мотив жестокого преступления пока неизвестен.
По данным источника Myslo, потерпевший ранее был судим по ст. 228
УК РФ. Предполагается, что убийство было совершено в ходе конфликта, который мог возникнуть во время совместной пьянки.
«В настоящее время следователем СК России 48-летнему жителю Тулы предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями и криминалистами следственного управления проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе регионального СК.
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