Убийство в Скуратово: на теле жертвы насчитали 38 ножевых ранений

Фото: СУ СК России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, в поселке Восточный (Скуратово) был убит местный житель. Тело мужчины обнаружила его мать, которая 1 октября пришла к сыну домой.

В ходе осмотра эксперты насчитали на теле жертвы 38 ножевых ранений. Подозреваемого вычислили и задержали. На данный момент ранее несудимый мужчина отказывается от дачи показаний, поэтому мотив жестокого преступления пока неизвестен.

По данным источника Myslo, потерпевший ранее был судим по ст. 228 УК РФ. Предполагается , что убийство было совершено в ходе конфликта, который мог возникнуть во время совместной пьянки.