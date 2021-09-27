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Гонщик и «шашечник» из Новомосковска накопил 104 штрафа от ГИБДД
Изображение Esa Niemela с сайта Pixabay.

Гонщик и «шашечник» из Новомосковска накопил 104 штрафа от ГИБДД

Рассчитаться с государством мужчина решил только после того, как приставы арестовали его машину.

На исполнении в новомосковском отделении судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании штрафов, выписанных за превышение скорости, нарушение правил маневрирования, езду без страховки и выезд на встречную полосу.

Мужчина накопил 104 штрафа и платить по счетам не спешил. Приставам пришлось арестовать его Ford Focus. Чтобы не лишиться автомобиля, злостный нарушитель полностью погасил задолженность.

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