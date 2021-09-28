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На пожаре в Плеханово погибла женщина
Фото из архива Myslo.

На пожаре в Плеханово погибла женщина

Происшествие случилось на ул. Заводской.

27 сентября в 19.35 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в пос. Плеханово на ул. Заводской, 6.

На месте происшествия работали три пожарных расчета и автолестница.

Открытое горение было ликвидировано в 20.00.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погибла 83-летняя женщина.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательного устройства спасен мужчина из соседней квартиры.

В результате происшествия выгорела комната.

По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:25 0
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