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Губернатор Тульской области поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Предприятия нашего региона стабильно удерживают ведущие позиции на рынке военной и гражданской продукции.

26 сентября работники и ветераны машиностроительной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Губернатор Тульской области поздравил их, напомнив, что машиностроение — одна из опорных отраслей промышленного комплекса нашего региона.
 
«Предприятия нашего региона стабильно удерживают ведущие позиции на рынке военной и гражданской продукции. Вносят серьезный вклад в развитие отечественного станкостроения, участвуют в социальных и научно-образовательных проектах. За успехами тульского машиностроения неизменно стоит труд тысяч людей — слесарей, операторов станков, инженеров и других работников. Благодаря вашему неравнодушию и преданности делу весь мир знает Тулу как оружейную столицу и мастерскую России. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!», — гласит текст поздравления от Алексея Дюмина.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:06 +1
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