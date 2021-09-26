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«Накажи автохама»: Hyundai Solaris пересек двойную сплошную, пока его прикрывал другой Hyundai Solaris

«Накажи автохама»: Hyundai Solaris пересек двойную сплошную, пока его прикрывал другой Hyundai Solaris

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Наш читатель Антон прислал в редакцию запись, сделанную видеорегистратором его авто. Кадры наглядно показывают, какие ситуации могут возникать на тульских дорогах.
 
Хочется особо отметить поведение водителя Hyundai Solaris, который пересек двойную сплошную линию разметки в тот момент, когда обзор встречной полосы был перекрыт другим автомобилем.
 
«Автомобиль Hyundai Solaris серого цвета Р315УО 71RUS совершил разворот через двойную сплошную линию разметки, напротив больницы РЖД. Там же, выехала на встречную полосу женщина, разговаривая по телефону во время движения. Красный Hyundai Solaris Н999ОУ 71RUS. С надменным видом — ей нужно и все!», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:14 +2
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