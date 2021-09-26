В Тульской области в храме исправительной колонии осужденный обвенчался с супругой

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В ИК-1, которая находится в Донском Тульской области, есть храм с православной общиной. Поэтому осужденные могут не только зарегистрировать брак в органах ЗАГС, но и совершить обряд венчания согласно традициям Русской Православной Церкви.

Недавно один из отбывающих там наказание мужчин воспользовался такой возможностью. Руководство учреждения, а также представители православной церкви поддержали такое решение осужденного и его супруги. Ведь семья способствует укреплению социально полезных связей осужденного, влияет на его желание исправиться и вернуться к нормальной жизни.

«Церемонию таинства венчания провел протоиерей Александр Кирюшкин, который окормляет исправительное учреждение. Осужденный Дмитрий и его избранница Людмила с нетерпением ждали этого дня. Решение супругов было не минутным, а осознанным, молодые серьезно готовились к венчанию: священник беседовал с новобрачными, исповедал и причастил их», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Наставляя венчающихся, отец Александр призвал их хранить свою семью, стойко противостоять жизненным испытаниям и быть примером любви и уважения для своих будущих детей. Супругов поздравили сотрудники колонии и осужденные члены православной общины.

Счастливой семейной жизни мужу и жене пожелал начальник отдела воспитательной работы с осужденными Сергей Кузьмин. Он выразил надежду, что после освобождения семейные узы станут для Дмитрия надежным оберегом от совершения очередного преступления.

Сотрудники учреждения идут навстречу осужденным в реализации подобных желаний, ведь они напрямую способствуют укреплению социальных связей осужденных с их родными и близкими. А также напоминают, что в местах лишения свободы жизнь не заканчивается, что дома ждут дома родные, которые надеются поскорее увидеть их рядом.