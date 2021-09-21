Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 108 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 108 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 579 жителей региона, 45 930 вылечились, 2926 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 15:56, 9 2822 -6
Дмитрий Марков: «Эта неделя станет показательной — будет расти количество заболевших в регионе или нет»
вчера, в 15:38, 21 1631 -14
вчера, в 12:03, 1 953 -4
вчера, в 11:47, 9 1355 -3
Другие статьи по темам
Место