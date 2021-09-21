Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 108 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 108 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 579 жителей региона, 45 930 вылечились, 2926 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: