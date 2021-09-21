«Народный участковый – 2021»: на данный момент лидирует полицейский из Ефремовского района

Фото: УМВД России по ТО.

Завершился первый из трех этапов конкурса МВД России «Народный участковый – 2021». Туляки выбрали лучших сотрудников в каждом из районов региона, а также в областном центре. Больше всего голосов набрал представитель Ефремовского района майор полиции Михаил Арапкин. У него высшее юридическое образование и 17-летний стаж работы.

«Первый и второй этап проводятся на региональном уровне. Во втором туре соперничать за звание «Народный участковый Тульской области» с Арапкиным будут участковые из других территориальных подразделений органов внутренних дел на районном уровне. По результатам второго тура, который пройдет в октябре, граждане выберут лучшего участкового. Он будет представлять Тульскую область во Всероссийском этапе конкурса», — сообщает пресс-служба областного УМВД.