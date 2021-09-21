Команда «АКМ» выиграла свой первый домашний матч в ВХЛ: фоторепортаж

20 сентября в Ледовом дворце тульская команда «АКМ» провела первый домашний матч в Высшей хоккейной лиге. Соперником наших ребят стал воскресенский «Химик». Поединок завершился со счетом 4:2.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с победой.

– Матч Высшей хоккейной лиги в городе оружейников — новая страница в истории тульского хоккея. Наша команда уверенно начала сезон, одержала третью победу. Важно не сбавлять обороты и закреплять успех. Сражайтесь за каждый сантиметр льда! — напутствовал хоккеистов Алексей Дюмин.

Перед каждым домашним матчем и во время перерывов в фойе дворца для болельщиков «АКМ» работают зоны аквагрима и рисования плакатов, киберзона, хоккейные тренажеры, а также проводятся розыгрыши призов от партнеров команды.

Напомним, команда ВХЛ «АКМ» была создана в 2021 году в структуре «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова» по инициативе и при поддержке Алексея Дюмина и генерального спонсора — компании «Полипласт».

Читайте также по теме:

Большой хоккей в Туле: стартовала продажа абонементов на матчи МХЛ и ВХЛ

В Туле прошла презентация команды Высшей хоккейной лиги: фоторепортаж