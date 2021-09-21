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Команда «АКМ» выиграла свой первый домашний матч в ВХЛ: фоторепортаж

Команда «АКМ» выиграла свой первый домашний матч в ВХЛ: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 4:2.

20 сентября в Ледовом дворце тульская команда «АКМ» провела первый домашний матч в Высшей хоккейной лиге. Соперником наших ребят стал воскресенский «Химик». Поединок завершился со счетом 4:2.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с победой.

– Матч Высшей хоккейной лиги в городе оружейников — новая страница в истории тульского хоккея. Наша команда уверенно начала сезон, одержала третью победу. Важно не сбавлять обороты и закреплять успех. Сражайтесь за каждый сантиметр льда! — напутствовал хоккеистов Алексей Дюмин.

Перед каждым домашним матчем и во время перерывов в фойе дворца для болельщиков «АКМ» работают зоны аквагрима и рисования плакатов, киберзона, хоккейные тренажеры, а также проводятся розыгрыши призов от партнеров команды.

Напомним, команда ВХЛ «АКМ» была создана в 2021 году в структуре «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова» по инициативе и при поддержке Алексея Дюмина и генерального спонсора — компании «Полипласт».

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"АКМ" - "Химик", Фото: 48
"АКМ" - "Химик", Фото: 49
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"АКМ" - "Химик", Фото: 53
"АКМ" - "Химик", Фото: 54
"АКМ" - "Химик", Фото: 55
"АКМ" - "Химик", Фото: 56
"АКМ" - "Химик", Фото: 57
"АКМ" - "Химик", Фото: 58
"АКМ" - "Химик", Фото: 59
"АКМ" - "Химик", Фото: 60
"АКМ" - "Химик", Фото: 61
"АКМ" - "Химик", Фото: 62
"АКМ" - "Химик", Фото: 63
"АКМ" - "Химик", Фото: 64
"АКМ" - "Химик", Фото: 65
"АКМ" - "Химик", Фото: 66
"АКМ" - "Химик", Фото: 67
"АКМ" - "Химик", Фото: 68
"АКМ" - "Химик", Фото: 69
"АКМ" - "Химик", Фото: 70
"АКМ" - "Химик", Фото: 71
"АКМ" - "Химик", Фото: 72
"АКМ" - "Химик", Фото: 73
"АКМ" - "Химик", Фото: 74
"АКМ" - "Химик", Фото: 75
"АКМ" - "Химик", Фото: 76
"АКМ" - "Химик", Фото: 77
"АКМ" - "Химик", Фото: 78
"АКМ" - "Химик", Фото: 79
"АКМ" - "Химик", Фото: 80
"АКМ" - "Химик", Фото: 81
"АКМ" - "Химик", Фото: 82
"АКМ" - "Химик", Фото: 83
"АКМ" - "Химик", Фото: 84
"АКМ" - "Химик", Фото: 85
"АКМ" - "Химик", Фото: 86
"АКМ" - "Химик", Фото: 87
"АКМ" - "Химик", Фото: 88
"АКМ" - "Химик", Фото: 89
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:05 +1
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