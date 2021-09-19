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На избирательный участок в Туле пришел динозавр

На избирательный участок в Туле пришел динозавр

В Тульской области завершилось голосование.

За три дня выборов в регионе не выявлено серьезных нарушений действующего законодательства, нет замечаний и к организации работы избирательных участков и процедуре голосования. Кампания прошла спокойно, в штатном режиме.

Несмотря на непогоду, в единый день голосования в Туле и в целом по области, отмечается высокая активность избирателей.

В числе курьезов нынешних выборов – появление на одном из избирательных участков в Туле забавного персонажа в костюме динозавра. Сотрудники УИК оказались людьми с хорошим чувством юмора и шутку оценили, но попросили не мешать голосованию и покинуть помещение. Сотрудников полиции на участок вызывать не стали.

Сюжет: Выборы-2021
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