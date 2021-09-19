На избирательный участок в Туле пришел динозавр

За три дня выборов в регионе не выявлено серьезных нарушений действующего законодательства, нет замечаний и к организации работы избирательных участков и процедуре голосования. Кампания прошла спокойно, в штатном режиме.



Несмотря на непогоду, в единый день голосования в Туле и в целом по области, отмечается высокая активность избирателей.



В числе курьезов нынешних выборов – появление на одном из избирательных участков в Туле забавного персонажа в костюме динозавра. Сотрудники УИК оказались людьми с хорошим чувством юмора и шутку оценили, но попросили не мешать голосованию и покинуть помещение. Сотрудников полиции на участок вызывать не стали.