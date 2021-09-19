В Ясной Поляне люди шли на выборы как на праздник

В Ясной Поляне в этом году – череда юбилеев. 100 лет музею-усадьбе, 20 лет со дня открытия обновленной станции Козлова Засека, 20 лет музейному детскому саду.

И с момента создания избирательного участка в Ясной Поляне тоже прошло ровно 10 лет.

Люди в этом округе живут граждански активные. Из 1300 избирателей к вечеру воскресенья проголосовало около тысячи. Екатерина Толстая приняла участие в голосовании вместе с сыном. Директор музея-усадьбы Ясная Поляна, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Толстая и ее старший сын Андрей проголосовали на именном участке «Лев Толстой».

– Многие сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» также выразили желание проголосовать именно здесь, и взяли открепительные талоны, – рассказала Екатерина Александровна. – Для меня выборы – это всегда праздник. Вспоминаю, как в детстве мы с родителями ходили на избирательный участок, и для нас это всегда было радостным, светлым событием. На именном участке «Лев Толстой» мы также стараемся создать праздничную атмосферу: показываем фильмы, устраиваем концерты воспитанников художественных студий Дома культуры. Целый день здесь происходят радостные интересные события.

Отвечая на вопрос, чем запомнились прошедшие выборы, Екатерина Толстая прежде всего оценила опыт трехдневного проведения голосования.

– Считаю, что это было правильное решение, потому что люди успевают сделать свой выбор. Также был создан институт общественных наблюдателей, есть штаб, который работает в атриуме в кремле. Можно было наблюдать за ходом выборов не только в режиме онлайн, но и, если возникали вопросы, вернуться и посмотреть интересующие моменты в записи. Максимальная открытость, максимальная прозрачность – это то, что в этом году отличает выборы.

Год в этом году в Ясной Поляне получился очень насыщенный. Отметили 100-летие музея-усадьбы, провели очередной театральный фестиваль «Толстой». Совсем недавно завершился первый международный шахматный турнир.

– В семье всегда играли в шахматы, Толстой очень любил эту игру. Я всегда себя спрашиваю: как бы сам Толстой отнесся к этой идее. Вот эту идею он бы одобрил. Федерации шахмат России, ФИДЕ все понравилось. Прощаясь, все говорили о том, что хорошо бы сделать этот турнир традиционным, – рассказала Екатерина Александровна.

Впрочем, до конца года в Ясной произойдет еще немало событий. В октябре будут определены победители литературной премии «Ясная Поляна». Сотрудники музея выступят на конференции в Казани и на юбилее библиотеки им. Л. Н. Толстого в Минске. Традиционная большая конференция пройдет в Ясной Поляне 20 ноября, в годовщину смерти Толстого. И уже началась подготовка к следующей большой дате – 200-летию со дня рождения писателя.

– Год провели очень плодотворный, – прокомментировала Екатерина Александровна. – Он войдет в историю. За все сделанное в этом году нам будет не стыдно перед будущими поколениями. Есть, чем гордиться. Есть, что вспомнить.