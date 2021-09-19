новости
новости
Регистрация
В регионах Центральной России ожидается мокрый снег: в Туле он может начаться уже в ночь на 20 сентября
Фото из архива Myslo.

В регионах Центральной России ожидается мокрый снег: в Туле он может начаться уже в ночь на 20 сентября

Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как написал Евгений Тишковец в своем инстаграме, за прошедшие сутки на юго-западе региона выпала месячная норма осадков. Циклон принесет в отдельные районы Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской областей еще дополнительно до 30 мм осадков — это половина сентябрьской нормы.

Столкновение теплого и влажного воздуха атлантического происхождения и континентального холода приведет не только к выпадению аномальных осадков, но и к вероятности перехода их в смешанную фазу. Есть вероятность смешения дождя с кратковременным мокрым снегом.

При этом синоптик отметил, что в Туле дождь с мокрым снегом может случиться уже в ночь на 20 сентября, ближе к полуночи.

- Безусловно, гипотетический снег будет немедленно таять при падении еще в воздухе и подавляющее большинство жителей Центральной России его не заметят, — отметил Тишковец.

Кроме того, специалист Центра погоды «Фобос» предупредил жителей столицы о небывалом дожде, который ждет москвичей завтра, 20 сентября. Такого дождя в Москве не было 73 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 21:49 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодаФОБОСТишковец
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дюмин лидирует на выборах губернатора с 85% голосов
Дюмин лидирует на выборах губернатора с 85% голосов
На избирательный участок в Туле пришел динозавр
На избирательный участок в Туле пришел динозавр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.