В регионах Центральной России ожидается мокрый снег: в Туле он может начаться уже в ночь на 20 сентября

Фото из архива Myslo.

Как написал Евгений Тишковец в своем инстаграме, за прошедшие сутки на юго-западе региона выпала месячная норма осадков. Циклон принесет в отдельные районы Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской областей еще дополнительно до 30 мм осадков — это половина сентябрьской нормы.

Столкновение теплого и влажного воздуха атлантического происхождения и континентального холода приведет не только к выпадению аномальных осадков, но и к вероятности перехода их в смешанную фазу. Есть вероятность смешения дождя с кратковременным мокрым снегом.

При этом синоптик отметил, что в Туле дождь с мокрым снегом может случиться уже в ночь на 20 сентября, ближе к полуночи.

- Безусловно, гипотетический снег будет немедленно таять при падении еще в воздухе и подавляющее большинство жителей Центральной России его не заметят, — отметил Тишковец.

Кроме того, специалист Центра погоды «Фобос» предупредил жителей столицы о небывалом дожде, который ждет москвичей завтра, 20 сентября. Такого дождя в Москве не было 73 года.