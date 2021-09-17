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Туляки могут проголосовать на дому

Туляки могут проголосовать на дому

Заявку об этом нужно подать до 14.00 19 сентября.

В пятницу, 17 сентября, в Тульской области началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, губернатора Тульской области, а также в четырех муниципальных образованиях проходят дополнительные выборы депутатов в местные собрания.

В течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Если избиратель не может прийти на участок для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и другим уважительным причинам), он может проголосовать на дому. Для этого необходимо до 14.00 19 сентября подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение — лично или через других лиц.

Телефон комиссии можно узнать по телефону горячей линии избирательной комиссии Тульской области 8 (4872) 30-69-94 или на сайте ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/.

С 9 сентября подать заявление о голосовании на дому можно было через портал «Госуслуги» и в участковую избирательную комиссию. Такой возможностью воспользовались более 70 тысяч избирателей.

При голосовании вне помещения для голосования, на дому, будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности и принципы бесконтактного голосования. Избиратели будут обеспечены одноразовыми масками, перчатками, индивидуальными ручками.

Сюжет: Выборы-2021
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