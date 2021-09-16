«ЕВРАЗ» построит в Узловой новый завод по производству ванадия

16 сентября в ОЭЗ «Узловая» состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового завода.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с компанией «ЕВРАЗ» губернатор Алексей Дюмин подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году.

Ванадий применяется в металлургии как легирующая добавка для получения жаропрочных, износоустойчивых, коррозионно-стойких сплавов. Он широко используется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной и космической отраслях, в изготовлении электронных устройств. Ванадий незаменим при производстве аккумуляторов и магнитов, химических пигментов для текстильной, стекольной и лакокрасочной промышленности.

С каждым годом потребление ванадия в мире растет. «ЕВРАЗ» – лидер по производству ванадия в России и вторая по производительности компания в мире с наиболее эффективной технологией и минимальной себестоимостью.

Сейчас часть сырья перерабатывается на предприятии «ЕВРАЗ-Ванадий-Тула», а часть отправляют на переработку на другие предприятия, что приводит к удорожанию продукции. Чтобы повысить эффективность производства, «ЕВРАЗ» принял решение о строительстве нового завода на территории особой экономической зоны «Узловая».

Новый объект получит доступ к энергоресурсам, автомобильной и железнодорожной инфраструктуре. Производственные потоки будут синхронизированы с уже имеющимся производством на «ЕВРАЗ-Ванадий-Тула».

На торжественную церемонию приехал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он поприветствовал собравшихся от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

– Сегодня в экономической промышленной жизни региона настоящий праздник. Мы закладываем первый камень в основание нового завода в особой экономической зоне «Узловая». Это почетно, что большой транснациональный холдинг «ЕВРАЗ» выбрал именно Тульскую область, чтобы запустить тут новое производство. Отрадно, что при строительстве нового завода действующее производство также будет модернизировано.

Председатель правительства отметил, что в ОЭЗ «Узловая» создается вся необходимая инфраструктура для инвесторов, им гарантируется всесторонняя поддержка при реализации проектов, в том числе долгосрочные налоговые и таможенные преференции.

– Особая экономическая зона «Узловая» уже показала свою эффективность, и мы продолжим развивать ее и расширять на благо инвесторов, жителей региона и экономики региона в целом, – подчеркнул Валерий Шерин. – Это экспортно ориентированный проект. Он станет большим вкладом в достижение целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

– На каждом этапе мы видим поддержку и заинтересованность правительства региона, Корпорации развития Тульской области и администрации Узловского района в нашем инвестпроекте. Особая экономическая зона «Узловая» выиграла у всех других действующих в стране ОЭЗ по динамике развития, уровню поддержки и сотрудничеству с резидентами, обеспеченности инфраструктуры, – пояснил вице-президент компании ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Ванадий» Александр Эренбург.

По его словам, в создание завода компания инвестирует около 228 млн долларов. Будет создано как минимум 500 новых высокотехнологичных рабочих мест. Еще порядка 150 рабочих мест будет создано для аутсорсинговых услуг. Завод даст мощный импульс для развития смежных производств, а главное – позволит уйти от переработки сырья на сторонних предприятиях и снизить себестоимость производства. Запуск нового производства позволит увеличить производство чистого ванадия на предприятиях «ЕВРАЗа» в Тульской области с 7 тыс. тонн до 17 тыс. тонн в год. Строительство нового завода позволит локализовать производство ванадия внутри страны и увеличит долю «ЕВРАЗа» в мировом производстве ванадия до 14%.

– Недавно «ЕВРАЗ» опубликовал свою стратегию по экологическому развитию до 2030 года. На новом заводе учтены все новейшие экологические практики. Будут внедрены технологии замкнутого цикла использования воды. Это обеспечит нулевой сброс производственных сточных вод. А технология мокрого помола и современное пылегазоочистное оборудование минимизируют выбросы в атмосферу, – пояснил Александр Эренбург. – Попутная продукция, образующаяся после извлечения ванадия, будет использована в смежных отраслях, в том числе при производстве стройматериалов, и, таким образом, на предприятии не будет твердых отходов.

Запуск производства намечен на 2025 год.