Как тулякам вернуть деньги за лечение зубов: советы Роскачества

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Получить вычет можно не только за себя, но и за родственников.

Стоматологические услуги для многих — существенная статья расходов. Но если вы официально работаете и платите налоги, часть потраченных на лечение зубов денег можно вернуть в виде налогового вычета.

– Получить налоговый вычет может любой человек, имевший в год оказания стоматологических услуг доходы, с которых уплачивался НДФЛ 13%. Выплату также можно получить за услуги, оказанные родителям, детям, супругу либо супруге, – рассказал юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Даже неработающие пенсионеры, школьники, студенты, люди без официального дохода могут получить налоговый вычет при помощи своих родственников со стабильной работой. Вычет можно получить в году, следующем за тем годом, когда оказывалось лечение. Единственное условие – лечение должно производиться в клинике, имеющей государственную лицензию.

Налоговый вычет составляет 13%, но максимальная сумма, от которой они высчитываются, не может превышать 120 тысяч рублей. Таким образом, получить можно до 15600 рублей. Единственная услуга, на которую не устанавливается максимальная сумма выплаты – протезирование

Сумма возвращенных средств не может превышать ту, которую работодатель отчислил с ваших доходов за год. Чтобы получить налоговый вычет за лечение зубов, необходимо предоставить в налоговую службу паспорт, справку 2-НДФЛ и налоговую декларацию 3-НДФЛ, заявление на получение вычета, чеки об оплате стоматологических услуг, договор с клиникой и копию её лицензии.

Если вы получаете налоговый вычет за своего родственника, дополнительно понадобятся свидетельство о рождении ребенка (если лечился ребенок), свидетельство о рождении того, кто получит вычет (если лечился родитель) или свидетельство о браке. Заявление на вычет можно подать в течение трёх лет после лечения. Вычет будет выплачен спустя несколько месяцев после подачи.