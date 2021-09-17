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Жители Скуратово дважды обокрали павильон на рынке
Фото из архива MySlo

Жители Скуратово дважды обокрали павильон на рынке

Добычей стали стеллажи, которые воры планировали сдать в пункт приёма металлолома.

Тульские полицейские установили подозреваемых в совершении двух краж. По данным пресс-службы регионального УМВД, объектом для противоправных посягательств стал торговый павильон, расположенный на Скуратовском микрорынке.

Первую кражу 60-летняя неработающая женщина совершила в одиночку, забрав несколько металлических полок для стеллажей. На следующий день тулячка вернулась на место преступления с 59-летним подельником, чтобы забрать оставшиеся элементы.

Добычу воры планировали сдать в пункт приёма металлолома. Оба признались в содеянном, возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:44 +2
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ТулаСкуратово
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