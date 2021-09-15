В Туле полуфинальные игры Оружейной лиги КВН пройдут в один день

Фото из архива Myslo.

Первая 1/2 финала Оружейной лиги КВН переносится на 26 сентября. Об этом сообщили организаторы. Уточняется, что обе полуфинальные игры пройдут в один день.

Первая запланирована на 14.00, вторая — на 17.00. Бесплатные билеты бронируйте у администратора лиги Люсинэ Малхасян.

За путевки в финал в первой 1/2 сразятся команды «Юмор поневоле», «НадиВани», «Сборная ТулГУ», также «Женская сборная МГУПП» (Москва), «Стратеги» (Серпухов), «АкваБатя» (Москва).

Во второй — «За проезд передаем» (Рязань), «Белые воротнички» (Тула), «Гагарин, я вас любила» (Москва), «Академик РУДНев» (Москва), «В активном поиске» (Тула), «Все Проспали» (Калуга).

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