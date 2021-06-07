Определились первые полуфиналисты Оружейной лиги КВН

6 июня в Туле в концертном зале ТулГУ прошла первая четвертьфинальная игра Оружейной лиги КВН. За выход в полуфинал боролись пять команд: «Юмор поневоле» (УФСИН России по Тульской области), «За проезд передаем» (Рязань) и три коллектива из Москвы — «Гагарин, я вас любила», «Академик РУДНев», «Повар спрашивает».

Команды сыграли традиционные приветствия и музыкальные номера, а также новый для тульского КВН импровизационный конкурс «Ситуация».

Игра выдалась не самая сильная, от многих команд тульский зритель ожидал большего. В частности, ребята из УФСИН выступили слабее, чем на фестивале Оружейной лиги. Хотя в одном из конкурсов им даже помогал известный кавээнщик Денис Дорохов, правда, по видеосвязи.

Была надежда на импровизацию, но и тут не у всех вышло смешно шутить. Кажется, этот конкурс вытянула на себе колоритная Екатерина из женской команды «За проезд передаем».

Будем надеяться, что все лучшие шутки команды припасли на полуфинал.

Отметим, что вне конкурса выступила Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!». Команда готовится к ¼ финала Премьер-лиги КВН. «Мамочки» проверяли новый материал на тульском зрителе.

Кстати, игра в «Планете КВН» состоится 23 июня. Все желающие могут поддержать нашу команду в Москве. Записаться на выезд можно в группе Сборной матерей ВКонтакте.

Итак, по итогам игры в полуфинал Оружейной лиги прошли «Гагарин, я вас любила», «За проезд передаем» и «Юмор поневоле».

Следующая четвертьфинальная игра состоится 13 июня.