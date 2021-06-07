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Определились первые полуфиналисты Оружейной лиги КВН

Определились первые полуфиналисты Оружейной лиги КВН

Смотрите большой фоторепортаж с игры!

6 июня в Туле в концертном зале ТулГУ прошла первая четвертьфинальная игра Оружейной лиги КВН. За выход в полуфинал боролись пять команд: «Юмор поневоле» (УФСИН России по Тульской области), «За проезд передаем» (Рязань) и три коллектива из Москвы — «Гагарин, я вас любила», «Академик РУДНев», «Повар спрашивает».

Команды сыграли традиционные приветствия и музыкальные номера, а также новый для тульского КВН импровизационный конкурс «Ситуация».

Игра выдалась не самая сильная, от многих команд тульский зритель ожидал большего. В частности, ребята из УФСИН выступили слабее, чем на фестивале Оружейной лиги. Хотя в одном из конкурсов им даже помогал известный кавээнщик Денис Дорохов, правда, по видеосвязи.

Была надежда на импровизацию, но и тут не у всех вышло смешно шутить. Кажется, этот конкурс вытянула на себе колоритная Екатерина из женской команды «За проезд передаем».

Будем надеяться, что все лучшие шутки команды припасли на полуфинал.

Отметим, что вне конкурса выступила Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!». Команда готовится к ¼ финала Премьер-лиги КВН. «Мамочки» проверяли новый материал на тульском зрителе.

Кстати, игра в «Планете КВН» состоится 23 июня. Все желающие могут поддержать нашу команду в Москве. Записаться на выезд можно в группе Сборной матерей ВКонтакте.

Итак, по итогам игры в полуфинал Оружейной лиги прошли «Гагарин, я вас любила», «За проезд передаем» и «Юмор поневоле».

Следующая четвертьфинальная игра состоится 13 июня.

Галерея
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 1
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 2
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 3
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 4
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 5
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 6
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 7
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 8
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 9
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 10
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 11
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 12
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 13
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 14
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 15
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 16
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 17
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 18
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 19
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 20
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 21
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 22
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 23
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 24
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 25
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 26
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 27
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 28
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 29
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 30
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 31
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 32
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 33
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 34
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 35
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 36
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 37
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 38
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 39
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 40
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 41
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 42
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 43
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 44
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 45
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 46
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 47
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 48
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 49
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 50
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 51
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 52
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 53
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 54
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 55
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 56
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 57
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 58
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 59
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 60
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 61
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 62
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 63
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 64
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 65
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 66
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 67
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 68
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 69
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 70
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 71
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 72
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 73
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 74
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 75
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 76
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 77
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 78
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 79
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 80
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 81
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 82
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 83
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 84
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 85
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 86
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 87
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 88
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 89
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 90
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 91
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 92
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 93
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 94
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 95
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 96
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 97
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 98
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 99
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 100
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 101
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 102
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 103
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 104
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 105
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 106
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 107
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 108
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 109
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 110
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 111
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 112
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 113
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 114
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 115
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 116
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 117
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 118
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 119
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 120
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 121
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 122
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 123
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 124
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 125
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 126
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 127
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 128
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 129
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 130
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 131
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 132
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 133
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 134
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 135
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 136
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 137
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 138
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 139
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 140
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 141
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 142
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 143
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 144
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 145
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 146
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 147
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 148
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 149
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 150
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 151
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 152
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 153
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 154
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 155
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 156
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 157
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 158
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 159
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 160
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 161
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 162
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 163
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 164
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 165
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 166
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 167
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 168
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 169
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 170
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 171
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 172
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 173
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 174
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 175
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 176
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 177
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 178
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 179
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 180
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 181
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 182
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 183
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 184
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 185
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 186
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 187
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 188
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 189
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 190
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 191
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 192
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 193
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 194
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 195
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 196
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 197
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 198
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 199
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 200
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 201
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 202
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 203
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 204
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 205
Первая 1/4 Оружейной лиги, Фото: 206
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:49 0
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