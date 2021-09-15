На тульских предприятиях ПМХ вакцинацию от коронавируса прошли более 90% сотрудников

Лидерами по вакцинации среди предприятий ПМХ в регионе являются Тулачермет и «Полема», где привиты 95 и 87% сотрудников соответственно. На партнерском заводе «Тула-Сталь» показатель вакцинации составляет 99%. Лучшую динамику по темпам вакцинации в августе среди предприятий холдинга в Тульской области показал ЩЗ «КВОиТ», где доля привитых выросла на 11 процентных пунктов — до 61%.

«Наша компания со всей ответственностью подошла к вопросу обеспечения безопасности сотрудников в период распространения новой коронавирусной инфекции. С первых дней мы снабдили средствами индивидуальной защиты весь персонал, совместно с профильными специалистами внедрили необходимые противоэпидемиологические меры для минимизации риска заражения. Когда в стране стартовала прививочная кампания, организовали на предприятиях пункты вакцинации, провели агитационную и разъяснительную работу с персоналом. Кроме того, ПМХ поддержал медицинские организации, перечислив средства для приобретения аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для врачей. Всего на эти цели в Тульской области мы направили 16 млн рублей», — отметил вице-президент по стратегии и коммуникациям ПМХ Сергей Фролов.