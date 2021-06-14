Фото: vk.com/oruzhejnaya_liga.
В Туле определились вторые полуфиналисты Оружейной лиги КВН
Игра 1/4 финала прошла 13 июня в ТулГУ.
Шесть команд сыграли приветствие, конкурс «Ситуация» и показали музыкальное домашнее задание.
По итогам игры в полуфинал прошли «Белые воротнички» (Тульское отделение ПАО «Сбербанк»), «Стратеги» (Серпухов, филиал военной академии РВСН им. Петра Великого) и «АкваБатя» (Москва).
Команды «В активном поиске» (Тула), «Балдеж» (Тула) и «Окей» (Раменское) не набрали нужное количество баллов.
Напомним, ранее в полуфинал Оружейной лиги вышли «Гагарин, я вас любила», «За проезд передаем» и «Юмор поневоле».
Следующая четвертьфинальная игра состоится в ТулГУ 20 июня. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги.
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