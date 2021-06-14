В Туле определились вторые полуфиналисты Оружейной лиги КВН

Фото: vk.com/oruzhejnaya_liga.

Шесть команд сыграли приветствие, конкурс «Ситуация» и показали музыкальное домашнее задание.

По итогам игры в полуфинал прошли «Белые воротнички» (Тульское отделение ПАО «Сбербанк»), «Стратеги» (Серпухов, филиал военной академии РВСН им. Петра Великого) и «АкваБатя» (Москва).

Команды «В активном поиске» (Тула), «Балдеж» (Тула) и «Окей» (Раменское) не набрали нужное количество баллов.

Напомним, ранее в полуфинал Оружейной лиги вышли «Гагарин, я вас любила», «За проезд передаем» и «Юмор поневоле».

Следующая четвертьфинальная игра состоится в ТулГУ 20 июня. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги.