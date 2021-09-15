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На госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям

На госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям

Заявка, поданная через госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации и рассмотрена в течение суток.

Минцифры России сообщает, что на портал госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. 

«Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через «Госуслуги» на подключение к газу и отследить статус исполнения», — сообщил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Заявка на подключение, поданная через «Госуслуги», будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.

Ускоренную догазификацию в России планируется провести до 2023 года.

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