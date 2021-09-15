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Начальник отдела информационной безопасности налоговой ответит на вопросы читателей Myslo

Начальник отдела информационной безопасности налоговой ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия пройдет сегодня, 15 сентября, с 17.00 до 18.00.

Как бесплатно получить квалифицированную электронную подпись организациям и индивидуальным предпринимателям в налоговых органах Тульской области? Какие нужны документы? Каков срок действия КЭП? Где можно получить КЭП?

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Тульской области Владимир Комаров.
 
Звоните 15 сентября с 17.00 до 18.00 по тел. +7 (4872) 71-71-90. Также вы можете оставить вопросы в комментариях под этой новостью.
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