Начальник отдела информационной безопасности налоговой ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия пройдет сегодня, 15 сентября, с 17.00 до 18.00.

Как бесплатно получить квалифицированную электронную подпись организациям и индивидуальным предпринимателям в налоговых органах Тульской области? Какие нужны документы? Каков срок действия КЭП? Где можно получить КЭП?

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Тульской области Владимир Комаров.