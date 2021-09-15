Современные дворы, новая зона отдыха и проект «Чистая вода»: как благоустраивают Донской
Местные жители отмечают, что город с каждым годом преображается.
14 сентября региональные журналисты осмотрели объекты в Донском, которые благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Современные дворы
В 2021 году в Донском обустроили 27 придомовых территорий. В их число попали и дворы у домов № 18 и 20 по ул. Западной, а также у домов № 13 и 10 по ул. 328-й Стрелковой Дивизии. Это большая территория, где проживает около 2000 жителей.
Дороги здесь не ремонтировались много лет, демонтированы лавочки возле подъездов, а детские площадки не отвечали современным требованиям.
Сейчас же дворы кардинально изменились. В этом году их благоустроили комплексно. Предусмотрели, в том числе, и парковочные карманы.
Всю работу представители администрации города вели совместно со старшими по дому. Интересно, что некоторые жильцы отказались от дополнительных парковочных мест, чтобы сохранить деревья.
Жительница дома № 25 по ул. Западной Татьяна Козлова живет здесь со дня заселения — почти 30 лет. Говорит, за это время двор ни разу не знал капитального ремонта:
Татьяна Козлова
– В этом году наш двор благоустроили — положили новый асфальт, поменяли бордюры, оборудовали для ребятишек спортивный городок, установили скамейки, урны. Теперь приятно выйти на улицу.
По словам Татьяны Васильевны, жители теперь намного бережнее относятся к своему двору.
Зона отдыха «АкваДОН»
За стадионом им. Молодцова находятся два больших открытых бассейна. В советские годы эта зона отдыха пользовалась популярностью у местных жителей, сюда приезжали отдыхать и из других городов. Впоследствии за территорией перестали следить, она пришла в запустение.
Раньше она выглядела вот так:
Сейчас же всё печально:
Скоро на этом месте появится современная зона отдыха. Об этом журналистам рассказал глава
– Пришла идея возродить это место. У нас нет бесплатных общественных пространств, есть две хорошие зоны отдыха, но они находятся на территории частных компаний. Нужен хороший городской пляж.
Мы разработали проект, который включает в себя возвращение к жизни самих бассейнов. Провели большую историческую работу — подняли фотографии, сводки, как всё это выглядело, что здесь находилось.
В разработке концепции активно участвовали местные жители.
– Мы постарались сделать по-настоящему всенародное общественное пространство, которое будет интересно всем. Получили шикарную обратную связь. Провели конкурс на название, победило «АкваДОН», — рассказал Руслан Бутов.
Проект дорогостоящий. На его реализацию нужно около 120 млн рублей.
Деньги большие, поэтому администрация города решила поучаствовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем.
И «АкваДОН» оказался в числе победителей. Федеральный грант составил 90 млн рублей. Проект планируют воплотить в жизнь к концу 2022 года. На данный момент он проходит стадию предпроектных работ.
Новая жизнь Комсомольского парка
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили Комсомольский парк на ул. Новой. Здесь установили детский игровой комплекс и спортивную площадку с прорезиненным покрытием. Обустроили освещение, заасфальтировали дорожки.
Также до конца года в Комсомольском парке планируют благоустроить площадку для выгула собак.
Начальник управления жилищно-хозяйственного комплекса
Павел Клычников
– По поручению Алексея Дюмина для муниципального образования было увеличено финансирование на благоустройство дворовых территорий. В текущем году выполнено обустройство 27 придомовых территорий, а также благоустроено общественное пространство в Комсомольском парке.
«Чистая вода»
Одна из самых острых проблем в Донском — это водоснабжение. Много лет коммуникационные сети находились в частной собственности, за их состоянием никто не следил, не инвестировал и в содержание. В итоге износ составил почти 90%.
Администрация оформила водоканал и канализацию в муниципальную собственность. Для улучшения качества водоснабжения в Донском сейчас реализуют федеральную программу «Чистая вода».
– Мы заменили самые аварийные участки трассы. Наша цель — чтобы с главного водозабора – Михайловского – вода доходила до города в нормативном давлении и количестве. Также у нас не хватает количества воды, подаваемого в город. В этом году мы пробурили новую скважину на водозаборе, чтобы исправить это, — рассказал Руслан Бутов.
В рамках федеральной программы в микрорайоне Северо-Задонск в 2021 году установят станцию водоподготовки.
Масштабные работы проводятся и на территории третьего подъема водозабора. Здесь строят артезианскую скважину и резервуар чистой воды для водоснабжения Центрального микрорайона.
По словам главы администрации муниципального образования, на третьем подъеме устанавливают дополнительные баки-резервуары. Это позволит как можно дольше обеспечивать город нормативным давлением в случае аварийных ситуаций по девятикилометровой трассе.
Он подчеркнул, что по поручению губернатора Алексея Дюмина из регионального бюджета выделены серьезные средства на ремонт сетей водоснабжения в Донском. Это позволит обеспечить качество воды и ее бесперебойность.
Олег Дючков
– Рассчитываем, что до 1 октября строительство артезианской скважины и резервуара чистой воды для водоснабжения микрорайона Центральный будет закончено. Качество питьевой воды улучшится более чем для 25 тыс. жителей. В микрорайоне Северо-Задонск в этом году установят станцию водоподготовки, уже пробурили скважину № 1 и бурят скважину № 2. Также установили ограждение зоны санитарной охраны. Саму станцию планируем ввести в эксплуатацию в следующем году — 17 тысяч жителей получат воду нормативного качества.