Современные дворы, новая зона отдыха и проект «Чистая вода»: как благоустраивают Донской

14 сентября региональные журналисты осмотрели объекты в Донском, которые благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Современные дворы

В 2021 году в Донском обустроили 27 придомовых территорий. В их число попали и дворы у домов № 18 и 20 по ул. Западной, а также у домов № 13 и 10 по ул. 328-й Стрелковой Дивизии. Это большая территория, где проживает около 2000 жителей.

Дороги здесь не ремонтировались много лет, демонтированы лавочки возле подъездов, а детские площадки не отвечали современным требованиям.

Сейчас же дворы кардинально изменились. В этом году их благоустроили комплексно. Предусмотрели, в том числе, и парковочные карманы.

Всю работу представители администрации города вели совместно со старшими по дому. Интересно, что некоторые жильцы отказались от дополнительных парковочных мест, чтобы сохранить деревья.

Жительница дома № 25 по ул. Западной Татьяна Козлова живет здесь со дня заселения — почти 30 лет. Говорит, за это время двор ни разу не знал капитального ремонта:

Татьяна Козлова – В этом году наш двор благоустроили — положили новый асфальт, поменяли бордюры, оборудовали для ребятишек спортивный городок, установили скамейки, урны. Теперь приятно выйти на улицу.

По словам Татьяны Васильевны, жители теперь намного бережнее относятся к своему двору.

Зона отдыха «АкваДОН»

За стадионом им. Молодцова находятся два больших открытых бассейна. В советские годы эта зона отдыха пользовалась популярностью у местных жителей, сюда приезжали отдыхать и из других городов. Впоследствии за территорией перестали следить, она пришла в запустение.

Раньше она выглядела вот так:

Сейчас же всё печально:

Скоро на этом месте появится современная зона отдыха. Об этом журналистам рассказал глава администрации МО Донской Руслан Бутов:

– Пришла идея возродить это место. У нас нет бесплатных общественных пространств, есть две хорошие зоны отдыха, но они находятся на территории частных компаний. Нужен хороший городской пляж.

Мы разработали проект, который включает в себя возвращение к жизни самих бассейнов. Провели большую историческую работу — подняли фотографии, сводки, как всё это выглядело, что здесь находилось.

В разработке концепции активно участвовали местные жители.

– Мы постарались сделать по-настоящему всенародное общественное пространство, которое будет интересно всем. Получили шикарную обратную связь. Провели конкурс на название, победило «АкваДОН», — рассказал Руслан Бутов.

Проект дорогостоящий. На его реализацию нужно около 120 млн рублей.

Деньги большие, поэтому администрация города решила поучаствовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем.

И «АкваДОН» оказался в числе победителей. Федеральный грант составил 90 млн рублей. Проект планируют воплотить в жизнь к концу 2022 года. На данный момент он проходит стадию предпроектных работ.

Новая жизнь Комсомольского парка

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили Комсомольский парк на ул. Новой. Здесь установили детский игровой комплекс и спортивную площадку с прорезиненным покрытием. Обустроили освещение, заасфальтировали дорожки.

Также до конца года в Комсомольском парке планируют благоустроить площадку для выгула собак.

Начальник управления жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО Донской Павел Клычников рассказал:

Павел Клычников – По поручению Алексея Дюмина для муниципального образования было увеличено финансирование на благоустройство дворовых территорий. В текущем году выполнено обустройство 27 придомовых территорий, а также благоустроено общественное пространство в Комсомольском парке.

«Чистая вода»

Одна из самых острых проблем в Донском — это водоснабжение. Много лет коммуникационные сети находились в частной собственности, за их состоянием никто не следил, не инвестировал и в содержание. В итоге износ составил почти 90%.

Администрация оформила водоканал и канализацию в муниципальную собственность. Для улучшения качества водоснабжения в Донском сейчас реализуют федеральную программу «Чистая вода».

– Мы заменили самые аварийные участки трассы. Наша цель — чтобы с главного водозабора – Михайловского – вода доходила до города в нормативном давлении и количестве. Также у нас не хватает количества воды, подаваемого в город. В этом году мы пробурили новую скважину на водозаборе, чтобы исправить это, — рассказал Руслан Бутов.

В рамках федеральной программы в микрорайоне Северо-Задонск в 2021 году установят станцию водоподготовки.

Масштабные работы проводятся и на территории третьего подъема водозабора. Здесь строят артезианскую скважину и резервуар чистой воды для водоснабжения Центрального микрорайона.

По словам главы администрации муниципального образования, на третьем подъеме устанавливают дополнительные баки-резервуары. Это позволит как можно дольше обеспечивать город нормативным давлением в случае аварийных ситуаций по девятикилометровой трассе.

Галерея показать все фотографии 15

Ход работ осмотрел министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.