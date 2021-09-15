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Как в Туле снимают детективный сериал «Чистосердечное призвание»: репортаж со съемочной площадки
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы кинокомпании «Пиманов и партнеры».

Как в Туле снимают детективный сериал «Чистосердечное призвание»: репортаж со съемочной площадки

Один из съемочных дней проходил в ДК металлургов.

В Туле с 30 августа снимают второй и третий сезоны детективного сериала «Чистосердечное призвание». Это история о следователе из маленького города Люсе Ракитиной (Дарья Лузина), которую приглашают работать в Москву. В напарники ей назначили Стаса Ставицкого (Павел Крайнов) — модника и педанта, долго жившего за границей. У них разный подход к ведению дел, но именно это становится залогом успешного тандема.

Корреспонденты Myslo побывали на съемочной площадке в ДК металлургов. В актовом зале снимали одну из сцен сериала. По сюжету, родная сестра главной героини, студентка театрального института, читает на сцене вуза стихотворение Пастернака. Посмотреть ее выступление пришли Люся и Стас.

На съемки пятиминутной сцены потребовалось много усилий — несколько дублей, съемки с разных ракурсов, смена света. 

За процессом в кадре наблюдал режиссер Дмитрий Сорокин.

Интересно, что в зале среди актеров массовых сцен были туляки, которые попали на съемки по объявлению.

Исполнительный продюсер сериала Светлана Беган рассказала, почему для съемок выбрали Тулу.

Светлана Беган

– Ваш город очень кинематографический, здесь хорошо принимают киношников, удобно работать. Мы снимали в Ледовом дворце, в частных квартирах, коттеджах, областной больнице. Стараемся быть максимально аккуратными, чтобы о нас не осталось дурного впечатления после съемок. Благодарны тем, кто нас принимает. Большую помощь нам оказывает правительство Тульской области, в частности минкультуры и минтуризма. Они взяли нас под опеку и помогают нам в организации съемок.

По словам Светланы Борисовны, в сериале задействованы актеры из тульских и калужских театров.

– Это для них опыт работы в кино и финансовая помощь. Достойные артисты, которые заслуживают, чтобы их показывали на центральных телеканалах.

Всю «кабинетную» историю снимали в Москве. В Туле же — сцены расследования преступлений. Это примерно 2/3 сериала.

Некоторые сцены также снимали в Серебряных Ключах, в Обидимо.

– В Тульской области уникальные красивые места, грех их не снять, не показать в кино, — улыбается Светлана Борисовна.

Актер и каскадер Алексей Агрызков снимается в эпизодической роли в сериале:

Алексей Агрызков

– Приятно, что меня пригласил режиссер Дима Сорокин. В сериале я играю себя. Мой персонаж Владислав Газаев — бывший актер, каскадер, который ушел из профессии и стал владельцем актерского агентства. По сюжету, убили двух моих актеров.

Съемки в Тульской области продлятся до 25 сентября, затем съемочная группа приступит к монтажу. Премьера сериала состоится в предстоящем телевизионном сезоне на телеканале «ТВ Центр».

 

Сериал кинокомпании «Пиманов и партнеры». Режиссер Дмитрий Сорокин. Автор сценария – Андрей Терехов. Генеральный продюсер – Алексей Пиманов.

В главных ролях – Дарья Лузина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Анатолий Котенев и другие.

 

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Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 1
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 2
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 3
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 4
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Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 6
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 7
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 8
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 9
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 10
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 11
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 12
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 13
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 14
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 15
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 16
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 17
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 18
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 19
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 20
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 21
Съемки сериала "Чистосердечное призвание", Фото: 22
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:28 +1
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