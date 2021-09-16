Убийство фитнес-тренера под Тулой: сегодня в суде состоится первое заседание

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 16 сентября, в Щекинском районном суде состоится первое заседание по делу 39-летнего Тимура Г., обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июня в ходе массовой драки на лодочной станции он дважды ударил ножом в спину 26-летнего жителя Щекино . От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.