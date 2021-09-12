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Туляков приглашают сняться в сериале «Чистосердечное призвание»
Фото пресс-службы «Пиманов и партнеры».

Туляков приглашают сняться в сериале «Чистосердечное призвание»

Объявлен докастинг актеров массовых сцен на понедельник, 13 сентября.

В Туле продолжаются съемки сериала «Чистосердечное призвание». Они продлятся до 23 сентября. Уже множество туляков приняли участие в съемках. Сейчас объявлен докастинг актеров массовых сцен на 13 сентября. Объявления об этом распространятся в соцсетях.

В дальнейшем актеров массовки обещают приглашать и на другие съемочные дни. Отмечается, что требуются актеры старше 18 лет.

Из условий названы следующие: анкета в произвольной форме, к которой нужно прикрепить два фото (в полный рост и по пояс), указать ФИО, возраст, размер одежды и номер телефона. Указано, что анкеты можно прислать в WhatsApp по номеру телефона 89531935363.

Съемки оплачиваются. Рассчитывать на 12 часовой съемочный день, но могут отпустить и раньше.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:00 0
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