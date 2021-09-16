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Московский ЦСКА оштрафовали после матча с «Арсеналом»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Московский ЦСКА оштрафовали после матча с «Арсеналом»

Игра, напомним, завершилась со счетом 2:2.

Вчера, 15 сентября, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам матча «Арсенал» – ЦСКА было принято решение оштрафовать московский клуб. Поводом для наказания стало поведение болельщиков ЦСКА – они не соблюдали санитарный регламент и использовали пиротехнику. Общая сумма штрафа – 20 000 рублей.

Сам матч, напомним, состоялся 12 сентября и завершился со счетом 2:2. 

Сюжет: Арсенал
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