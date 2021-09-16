Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Московский ЦСКА оштрафовали после матча с «Арсеналом»
Игра, напомним, завершилась со счетом 2:2.
Вчера, 15 сентября, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
По итогам матча «Арсенал» – ЦСКА было принято решение оштрафовать московский клуб. Поводом для наказания стало поведение болельщиков ЦСКА – они не соблюдали санитарный регламент и использовали пиротехнику. Общая сумма штрафа – 20 000 рублей.
Сам матч, напомним, состоялся 12 сентября и завершился со счетом 2:2.
12 сентября, в 16:30, 30 2858 -4
12 сентября, в 15:54, 17 4196 3
11 сентября, в 16:03, 17 1219 0
10 сентября, в 13:20, 13 1336 -1
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