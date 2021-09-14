В Туле в ближайшие дни включат отопление

Об этом Myslo сообщил сегодня глава администрации Дмитрий Миляев.

Сити-менеджер отметил, что в связи с изменением погодных условий и прогнозируемым понижением температуры воздуха в ночное время сейчас решается вопрос о переносе сроков начала отопительного сезона на ближайшие дни.

– Первыми традиционно начнут отапливаться социальные учреждения. Потом жилые дома, — отметил Дмитрий Миляев.

Уточняется, что на данный момент в три соцобъекта уже начали подавать тепло.