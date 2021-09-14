Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области
Встреча состоится в режиме онлайн.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет сегодня встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, пишет ТАСС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
– В течение дня Путин встретится с губернатором Тульской области Дюминым. Тоже в режиме видеоконференции, – сказал представитель Кремля.
Дюмин возглавляет Тульскую область с 2016 года и участвует в выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.
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