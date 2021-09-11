Как Тула отметила День города: фоторепортаж

Казанская набережная – одна из основных локаций. Сегодня здесь работали интерактивные развлекательные программы: мастер-классы по робототехнике, росписи городской игрушки, выпеканию пряников, клуб исторической реконструкции, технопарк «Кванториум», выставка общественных проектов и квест «Знакомство с НКО», фотозоны.

Здесь же состоялся фестиваль-реконструкция «Традиции старины». На Крестовоздвиженской площади прошло шоу барабанщиков и в течение дня работала площадка с Бэтмобилем – одним из четырех реально существующих экземпляров в мире.

Развлекательные мероприятия прошли на площади Ленина, Пролетарской набережной, в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, а также у Городского концертного зала и в «Ликерке Лофт».

На Крестовоздвиженской площади состоялись фестиваль тульских рестораторов и ярмарка «Сделано в Тульской области». На улице Металлистов в течение дня работали торговые ряды фермеров областной столицы.

Для посетителей были организованы тематические фотозоны, выступление диджеев, дегустационные акции, мастер-классы.

На Казанской набережной прошло торжественное мероприятие в честь Дня города. Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили туляков с праздником:

– Тульская земля – родина выдающихся конструкторов-оружейников, мастеров, великих писателей, спортсменов, ученых. Наши бренды – пряники, самовары, оружие, гармони – известны во всем мире. С каждым годом Тула становится красивее, уютнее и привлекает всё больше туристов. Сегодня Тульская область динамично развивается. Все преобразования – благоустройство, модернизация улично-дорожной и транспортной сети, строительство социальных объектов, обустройство новых городских пространств направлены на создание более комфортных и достойных условий для жизни. К судьбе нашего города причастен каждый житель. От нашей сплоченности, неравнодушия и активной позиции зависит его дальнейшее развитие, – сказала мэр.

– От всей души поздравляю вас с днем рождения любимого города! 2021 год для Тулы – юбилейный: мы отмечаем сразу три памятные даты – 875-летие со дня основания города, 80-летие обороны и 45-летие присвоения Туле звания «Города-герой». Мы гордимся своим замечательным краем. Несмотря на многовековую историю, сегодня Тула – это активно развивающийся город, в котором появляются современные зоны отдыха, многофункциональные спортивные сооружения, социальные объекты – всё для того, чтобы людям здесь было комфортно. Но главная ценность Тулы – жители. Совместная работа с вами и позволяет достигать высоких результатов. Туляки – сильные, крепкие, надежные люди, которые всегда стояли на защите интересов нашей страны. Благодарю вас за тот вклад, который вы ежедневно вносите в развитие города! Желаю счастья, благополучия и здоровья. Пусть каждый день приносит вам только радостные события, – сказал Дмитрий Миляев.

Затем состоялась торжественная церемония награждения.

За большой вклад в социальное развитие города глава администрации Тулы вручил почетные знаки «За заслуги перед городом» I и II степени руководителям образовательных учреждений и общественных организаций.

Также была вручена медаль администрации города Тулы «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ».

Представителям ресурсоснабжающих организаций, силовых структур, транспортных и медицинских организаций, работникам культуры, образования и сферы молодежной политики за трудовые успехи Дмитрий Миляев вручил почетные грамоты и благодарственные письма администрации Тулы.

Отметили в праздничные день и юных туляков, отличившихся в учебе, спорте и искусстве. Ребята были удостоены почетным знаком «Юное дарование города-героя Тулы».