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Как Тула отметила День города: фоторепортаж

Как Тула отметила День города: фоторепортаж

Сегодня, 11 сентября, Тула отмечает юбилей – 875 лет со дня основания.

Казанская набережная – одна из основных локаций. Сегодня здесь работали интерактивные развлекательные программы: мастер-классы по робототехнике, росписи городской игрушки, выпеканию пряников, клуб исторической реконструкции, технопарк «Кванториум», выставка общественных проектов и квест «Знакомство с НКО», фотозоны.

Здесь же состоялся фестиваль-реконструкция «Традиции старины». На Крестовоздвиженской площади прошло шоу барабанщиков и в течение дня работала площадка с Бэтмобилем – одним из четырех реально существующих экземпляров в мире.

Развлекательные мероприятия прошли на площади Ленина, Пролетарской набережной, в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, а также у Городского концертного зала и в «Ликерке Лофт».

На Крестовоздвиженской площади состоялись фестиваль тульских рестораторов и ярмарка «Сделано в Тульской области». На улице Металлистов в течение дня работали торговые ряды фермеров областной столицы.

Для посетителей были организованы тематические фотозоны, выступление диджеев, дегустационные акции, мастер-классы.

На Казанской набережной прошло торжественное мероприятие в честь Дня города. Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили туляков с праздником:

– Тульская земля – родина выдающихся конструкторов-оружейников, мастеров, великих писателей, спортсменов, ученых. Наши бренды – пряники, самовары, оружие, гармони – известны во всем мире. С каждым годом Тула становится красивее, уютнее и привлекает всё больше туристов. Сегодня Тульская область динамично развивается. Все преобразования – благоустройство, модернизация улично-дорожной и транспортной сети, строительство социальных объектов, обустройство новых городских пространств направлены на создание более комфортных и достойных условий для жизни. К судьбе нашего города причастен каждый житель. От нашей сплоченности, неравнодушия и активной позиции зависит его дальнейшее развитие, – сказала мэр.

– От всей души поздравляю вас с днем рождения любимого города! 2021 год для Тулы – юбилейный: мы отмечаем сразу три памятные даты – 875-летие со дня основания города, 80-летие обороны и 45-летие присвоения Туле звания «Города-герой». Мы гордимся своим замечательным краем. Несмотря на многовековую историю, сегодня Тула – это активно развивающийся город, в котором появляются современные зоны отдыха, многофункциональные спортивные сооружения, социальные объекты – всё для того, чтобы людям здесь было комфортно. Но главная ценность Тулы – жители. Совместная работа с вами и позволяет достигать высоких результатов. Туляки – сильные, крепкие, надежные люди, которые всегда стояли на защите интересов нашей страны. Благодарю вас за тот вклад, который вы ежедневно вносите в развитие города! Желаю счастья, благополучия и здоровья. Пусть каждый день приносит вам только радостные события, – сказал Дмитрий Миляев.

Затем состоялась торжественная церемония награждения.

За большой вклад в социальное развитие города глава администрации Тулы вручил почетные знаки «За заслуги перед городом» I и II степени руководителям образовательных учреждений и общественных организаций.

Также была вручена медаль администрации города Тулы «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ».

Представителям ресурсоснабжающих организаций, силовых структур, транспортных и медицинских организаций, работникам культуры, образования и сферы молодежной политики за трудовые успехи Дмитрий Миляев вручил почетные грамоты и благодарственные письма администрации Тулы.

Отметили в праздничные день и юных туляков, отличившихся в учебе, спорте и искусстве. Ребята были удостоены почетным знаком «Юное дарование города-героя Тулы».

Галерея
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 1
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 2
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 3
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 4
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 5
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 6
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 7
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 8
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 9
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 10
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 11
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 12
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 13
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 14
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 15
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 16
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 17
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 18
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 19
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 20
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 21
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 22
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 23
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 24
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 25
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 26
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 27
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 28
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 29
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 30
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 31
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 32
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 33
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 34
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 35
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 36
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 37
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 38
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 39
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 40
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 41
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 42
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 43
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 44
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 45
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 46
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 47
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 48
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 49
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 50
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 51
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 52
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 53
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 54
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 55
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 56
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 57
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 58
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 59
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 60
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 61
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 62
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 63
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 64
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 65
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 66
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 67
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 68
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 69
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 70
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 71
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 72
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 73
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 74
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 75
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 76
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 77
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 78
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 79
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 80
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 81
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 82
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 83
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 84
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 85
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 86
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 87
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 88
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 89
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 90
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 91
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 92
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 93
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 94
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 95
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 96
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 97
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 98
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 99
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 100
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 101
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 102
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 103
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 104
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 105
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 106
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 107
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 108
Бэтмобиль, фестиваль-реконструкция и мастер-классы: как Тула отметила день города, Фото: 109
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